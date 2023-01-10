Кирьос иронично отреагировал на быструю распродажу билетов на его матч с Джоковичем

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос с иронией прокомментировал информацию о том, что все билеты на его выставочный матч с 21-кратным победителем турниров «Большого Шлема» Новаком Джоковичем, который пройдёт 13 января в Мельбурне, были распроданы за 58 минут.
Напомним, информацию об этом сообщил австралийский журналист Люк Деннехи в социальных сетях.
«Вау, Ник Кирьос вредит спорту! Ух, какой стыд, национальный позор! Как он посмел заполнить ещё один стадион, высокомерие», — написал Кирьос, сделав репост записи Деннехи.
Напомним, все вырученные с данного мероприятия средства пойдут на благотворительность.
Отношения Кирьоса и Джоковича наладились после того, как Ник поддержал Новака во время его визового скандала в Австралии в начале 2022 года. Австралиец в числе немногих призывал чиновников допустить непривитого серба к Australian Open – 2022, однако этого не произошло. Джокович был депортирован.
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