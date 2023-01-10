Рублёв прекратил сотрудничество с IMG. Его интересы будет представлять агентство Пике
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прекратил многолетнее сотрудничество с агентством IMG.
С данного момента Рублёв является клиентом агентства Kosmos Management, которое принадлежит испанскому теннисисту Жерару Пике. Его агентство также пополнили бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина и действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати (США) хорват Борна Чорич.
После прихода Рублёва у агентства Пике появилось представительство в топ-10 как ATP, так и WTA-тура. Напомним, Kosmos также представляет интересы восьмой ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной.
Отметим, что с текущей недели Рублёв является первой ракеткой России.
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