Рублёв прекратил сотрудничество с IMG. Его интересы будет представлять агентство Пике

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прекратил многолетнее сотрудничество с агентством IMG.

С данного момента Рублёв является клиентом агентства Kosmos Management, которое принадлежит испанскому теннисисту Жерару Пике. Его агентство также пополнили бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина и действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати (США) хорват Борна Чорич.

После прихода Рублёва у агентства Пике появилось представительство в топ-10 как ATP, так и WTA-тура. Напомним, Kosmos также представляет интересы восьмой ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной.

Отметим, что с текущей недели Рублёв является первой ракеткой России.