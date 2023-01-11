Ольховский объяснил, за счёт чего Кудерметова обыграла Азаренко на турнире в Аделаиде

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой над белоруской Викторией Азаренко в первом круге второго турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Кудерметовой.

«Победа Кудерметовой оставила положительные эмоции. Она – молодец. Вытащила тай-брейк, хотя уступала 0:3. Вероника использовала уверенность и свои сильные стороны, хорошо действовала тактически. Мне понравилась её игра.

Что касается длительности матча, то если ты готов играть, то сможешь играть и три часа. Такое бывает. Когда готовишься выступать на жаре, возможно, при экстремально высокой температуре, выносливость должна быть на высоте.

Соперничать на следующий день с Екатериной Александровой после такой длительной встречи будет тяжело. Тем более что Александрова достаточно вязкий игрок. Будет интересно посмотреть на это противостояние», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.