Ник Кирьос поздравил Танаси Коккинакиса с победой в матче с Андреем Рублёвым

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на победу соотечественника и друга Танаси Коккинакиса на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, 110-я ракетка мира Коккинакис (WC) неожиданно обыграл первого сеяного, россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«С большой победой, дружище! Продолжай в том же духе», — написал Кирьос в социальных сетях.

Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.