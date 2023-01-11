Рублёв проиграл первый же матч в статусе лидера российского тенниса любимцу австралийцев

Состав турнира ATP-250 в Аделаиде-2 остался практически таким же, как и неделю назад. Отсутствуют только два финалиста – Джокович и Корда, а также россиянин Даниил Медведев, добравшийся до полуфинала. В итоге посев возглавил Андрей Рублёв, а в топ-4 оказались его товарищ по сборной России Карен Хачанов (3), испанцы Пабло Карреньо-Буста (2) и Роберто Баутиста-Агут (4).

Как высоко сеянные российские теннисисты пропускали первый круг, а во втором Хачанову в соперники достался швейцарец Марк-Андреа Хюслер, ранее одержавший волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем. Рублёву выпало играть с Танаси Коккинакисом, выигравшим на старте австралийское дерби у Алексея Попырина. Надо отметить, что Хачанов начал этот сезон довольно удачно – уверенно прошёл два круга в Аделаиде-1 и только в 1/4 финала не смог справиться с лучшим на тот момент российским теннисистом Даниилом Медведевым. Что касается Хюслера, то с ним Карен до этого уже встречался дважды и в обоих случаях победил – в рамках Кубка Дэвиса – 2019 и на «Мастерсе» в Париже-2022.

Хюслер лучше включился в игру и повёл счётом 3:0, но Карен постепенно набрал обороты и в дальнейшем взял шесть геймов из семи – 6:4. Во второй партии россиянин уже чётко контролировал свою подачу, постепенно подбирался к чужой и сделанного в седьмом гейме брейка (4:3) ему вполне хватило, чтобы довести матч до победы – 6:4, 6:4 за 1 час 20 минут. На втором турнире подряд на старте сезона россиянин добрался до 1/4 финала и теперь в четверг, 12 января, сразится с британцем Джеком Дрэйпером, которого он, кстати, уже дважды побеждал за последнее время – на US Open – 2022 и на прошлой неделе всё в той же Аделаиде.

У Андрея Рублёва на старте сезона произошло два заметных события – он поменял экипировочную фирму и теперь выступает под своим собственным брендом Rublo. Кроме того, в этот понедельник Андрей обошёл в рейтинге ATP Даниила Медведева и впервые с августа 2018 года стал первой ракеткой России. «Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года. Хорошо, что Рублёв поднялся, но это всё условно. Оценивать всё надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет», — приводит слова президента ФТР Тарпищева ТАСС. Что касается выступлений в этом сезоне, то старт в Аделиде-1 у Рублёва не получился. Он повёл по сетам в матче с Роберто Баутиста-Агутом, однако растерял преимущество и проиграл.

Матч Рублёва с любимцем австралийской публики Танаси Коккинакисом поставили в вечерней программе центрального корта. Андрей с Танаси никогда не играл в профессиональном туре, но, конечно, соперника хорошо знает. Коккинакису 26 лет, сейчас он занимает 110-е место в рейтинге, а лучшее место занимал в июне 2015 года – 69-е. В одиночке он завоевал единственный титул ровно год назад здесь же в Аделаиде. Но главный пока успех в карьере Танаси пришёл к нему спустя пару недель, когда он вместе с Ником Кирьосом стал чемпионом Australian Open в парном разряде.

Матч получился упорным, напряжённым и нервным. Оба отлично подавали, и шансы на приёме у соперника появлялись крайне редко. В первом сете единственная возможность у Танаси появилась в третьем гейме, и он её тут же реализовал – 2:1. Это преимущество австралиец сохранил до конца партии – 6:4. Во втором сете небольшой провал уже случился у Коккинакиса — при счёте 2:1 в пользу Рублёва, и россиянин тут же сделал брейк под ноль – 3:1. Во время подачи на сет при счёте 5:3 у Танаси было два брейк-пойнта, но Андрей отвёл все угрозы и сравнял счёт по партиям – 6:3 и 1-1. В третьей партии при том же счёте, но уже в пользу соперника, Рублёв чуть зазевался, потерял концентрацию, и Коккинакис, поддерживаемый трибунами, забрал всё-таки чужую подачу – 3:1. Россиянин так расстроился, что стал колотить ногой о рекламный бортик. Этот выплеск эмоций помог Андрею собраться на дальнейшую борьбу – свои геймы он брал уже чётко, но к чужим так и не смог подобраться. 6:4, 3:6, 6:3 – в пользу австралийца за 2 часа борьбы. Кстати, за матч Рублёв сделал 10 эйсов, а Коккинакис – 17.

Андрей Рублёв проиграл первый матч в статусе лидера российского тенниса и второй в этом сезоне. Следующий поединок у него будет уже на Australian Open, где он посеян под пятым номером. А Коккинакис продолжит защиту титула и теперь в 1/4 финала поборется с сербом Кецмановичем. Кстати, для 26-летнего австралийца победа над Рублёвым стала всего лишь третьей над действующим игроком топ-10 за всю карьеру.