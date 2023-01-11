Коккинакис: многие не очень хорошо знают Рублёва, а он отличный чувак. Мы с ним дружим

110-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался об отношениях с россиянином Андреем Рублёвым после того, как обыграл его во втором круге турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу получившего уайлд-кард австралийца.

«Он чертовски хорош – и как теннисист, и как человек. Многие его не очень хорошо знают, не видят того, что происходит вне корта, но он отличный чувак. Мы с ним дружим. Я его очень уважаю за то, как он играет и что делает», — сказал Коккинакис на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал соревнований Коккинакис сразится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (6).