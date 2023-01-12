Павлюченкова в паре с Рыбакиной пробилась в финал турнира Аделаида-2

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Тандем обыграл пару Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия).
Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуут. На счету Киченок и Остапенко ноль эйсов, четыре двойные ошибки и два упущенных брейк-пойнта. Павлюченкова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пятнадцати.
В финале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с чешским тандемом Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова, либо с бразильско-американским тандемом Луиза Стефанини / Тэйлор Таунсенд.
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