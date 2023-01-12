Оксана Селехметьева отобралась в основную часть Australian Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева смогла выйти в основную часть Открытого чемпионата Австралии. В финальном раунде она обыграла американку Софи Чан со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Селехметьева сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Чан одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из трёх.



Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла Даниэль Коллинз.