Кирьос: мне никогда не нужно было много матчей, нравится чувствовать себя свежим

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о возможном недостатке игровой практики в преддверии домашнего турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2023. В конце года он из-за травмы снялся с United Cup и турнира в Аделаиде.
«Мне никогда не нужно было много матчей. В прошлом году я провёл 12-13 турниров. По-моему, это много тенниса. Я всегда должен иметь это в виду. Конечно, есть игроки, которым нужно много матчей перед «Большим шлемом». Но мне нравится чувствовать себя свежим, чувствовать, что у меня всё под контролем.
Здесь столько способных людей. Всегда говорят, что я фаворит, многого от меня ждут. Я просто стараюсь не забегать вперёд. Здесь столько соперников, которые могут доставить проблем. Сейчас я просто делаю всё как следует», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
В стартовом матче Australian Open — 2023 Кирьос сразится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. В прошлом году в Мельбурне Ник во втором круге проиграл будущему финалисту, россиянину Даниилу Медведеву.
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