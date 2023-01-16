Ник Кирьос снялся с Australian Open. В первом круге он должен был играть с Сафиуллиным

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с розыгрыша Australian Open-2023 из-за травмы левого колена.

Отметим, в первом круге Открытого чемпионата Австралии теннисист должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным. Таким образом, Сафиуллин сыграет с лаки-лузером.

Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

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