Вместо Кирьоса соперником россиянина Сафиуллина на Australian Open станет Денис Кудла

Американский теннисист Денис Кудла заменит травмированного австралийца Ника Кирьоса в матче с Романом Сафиуллиным в первом круге Australian Open-2023. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере». Кудла получил эту возможность на правах лаки-лузера.

Напомним, 21-я ракетка мира Кирьос снялся с турнира из-за травмы колена. Его матч с 98-й ракеткой Сафиуллиным должен был пройти завтра, 17 января (11:00 мск).

30-летний Кудла родился в Киеве, но в возрасте года вместе с родителями переехал в США. В 2015 году он добрался до 69-й строчки рейтинга в одиночном разряде — его лучший показатель за всю карьеру.

25-летний Сафиуллин добирался до 89-й строчки одиночного разряда в ноябре 2022 года.

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