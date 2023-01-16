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Матчи Надаля и Медведева: онлайн-трансляция Australian Open — 2023, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Медведев начинает путь к финалу Australian Open — 2023. Матчи первого дня турнира. LIVE!
Даниил Сальников
Матчи Надаля и Медведева: онлайн-трансляция
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В понедельник в борьбу также вступают Надаль, Хачанов, Циципас, Свёнтек. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня Australian Open – 2023. На Центральном корте комплекса «Мельбурн-парк» сражаются за место во втором круге два финалиста прошлого розыгрыша – Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Испанец встретится с британцем Джеком Дрэйпером. Отметим, что Надаль в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча – он проиграл на United Cup Кэмерону Норри и Алексу де Минору. А россиянин сразится с американцем Маркосом Гироном. Даниил на турнире в Аделаиде уступил лишь в полуфинале Джоковичу. Удастся ли Медведеву и Надалю сделать шаг навстречу очной битве в 1/4 финала, а также о других событиях стартового дня АО-2023 – узнаете в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 06:30 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 12:30 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Live Даниил Сальников

В мужской сетке Australian Open — 2023 выступает 6 россиян. Собрали данные обо всех соперниках наших теннисистов по первому кругу.

Чемпион ТБШ и экс-бойфренд Шараповой. Соперники Медведева и других россиян в 1-м круге AO Чемпион ТБШ и экс-бойфренд Шараповой. Соперники Медведева и других россиян в 1-м круге AO
03:20 Даниил Сальников

Турнир — 2023 таит множество интриг. Собрали для вас основные в этой статье.

Повезёт ли Медведеву на этот раз после двух финалов? 10 причин следить за AO-2023 Повезёт ли Медведеву на этот раз после двух финалов? 10 причин следить за AO-2023
03:10 Даниил Сальников

Полностью с превью первого игрового дня можно ознакомиться в нашем материале:

Надаль и Медведев открывают AO на центральном корте. Турнирные расклады, расписание, сетки Надаль и Медведев открывают AO на центральном корте. Турнирные расклады, расписание, сетки
03:08 Даниил Сальников

Интересных женских матчей сегодня побольше:

Женщины. 1-й круг
3:00. Калинская (Россия) – Коллинз (США, 13)
3:00. Синякова (Чехия) – Гауфф (США, 7)
3:00. Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR)
3:00. Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28)
3:00. П. Кудерметова (Россия, Q) – Гадеки (Австралия, WC)
3:00. Кучова (Словакия, SR) – Шнайдер (Россия, Q)
4:30. Юань Юэ (Китай) – Саккари (Греция, 6)
5:00. Рахимова (Россия) – Байндль (Украина)
5:00. Цуренко (Украина, Q) – Мухова (Чехия, SR)
5:00. Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – Саснович (Беларусь)
5:00. Вандевей (США, Q) – Калинина (Украина)
6:30. Ястремская (Украина, LD) – Остапенко (Латвия, 17)
6:30. Кенин (США, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)
8:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия)
11:00. Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия)
13:00. Кис (США, 10) – Блинкова (Россия)
03:07 Даниил Сальников

Всего будет сыграно в понедельник 64 матча — по 32 у мужчин и женщин. Наиболее интересные среди мужчин матчи для российских болельщиков перед вами:

Мужчины. 1-й круг
3:00. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32)
4:30. Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания)
4:30. Грикспор (Нидерланды) – Котов (Россия, LL)
5:00. Хачанов (Россия, 18) – Сапата-Миральес (Испания)
6:30. Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания)
9:00. Поспишил (Канада) – Оже-Альяссим (Канада, 6)
11:00. Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция)
12:30. Гирон (США) – Медведев (Россия, 7)
03:03 Даниил Сальников

Долгожданный Australian Open — 2023 матчами на 16 кортах начался!

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