Медведев начинает путь к финалу Australian Open — 2023. Матчи первого дня турнира. LIVE!

В понедельник в борьбу также вступают Надаль, Хачанов, Циципас, Свёнтек. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня Australian Open – 2023. На Центральном корте комплекса «Мельбурн-парк» сражаются за место во втором круге два финалиста прошлого розыгрыша – Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Испанец встретится с британцем Джеком Дрэйпером. Отметим, что Надаль в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча – он проиграл на United Cup Кэмерону Норри и Алексу де Минору. А россиянин сразится с американцем Маркосом Гироном. Даниил на турнире в Аделаиде уступил лишь в полуфинале Джоковичу. Удастся ли Медведеву и Надалю сделать шаг навстречу очной битве в 1/4 финала, а также о других событиях стартового дня АО-2023 – узнаете в нашем онлайне!