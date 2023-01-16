Медведев начинает путь к финалу Australian Open — 2023. Матчи первого дня турнира. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня Australian Open – 2023. На Центральном корте комплекса «Мельбурн-парк» сражаются за место во втором круге два финалиста прошлого розыгрыша – Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. Испанец встретится с британцем Джеком Дрэйпером. Отметим, что Надаль в этом сезоне пока не выиграл ни одного матча – он проиграл на United Cup Кэмерону Норри и Алексу де Минору. А россиянин сразится с американцем Маркосом Гироном. Даниил на турнире в Аделаиде уступил лишь в полуфинале Джоковичу. Удастся ли Медведеву и Надалю сделать шаг навстречу очной битве в 1/4 финала, а также о других событиях стартового дня АО-2023 – узнаете в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
В мужской сетке Australian Open — 2023 выступает 6 россиян. Собрали данные обо всех соперниках наших теннисистов по первому кругу.
Турнир — 2023 таит множество интриг. Собрали для вас основные в этой статье.
Полностью с превью первого игрового дня можно ознакомиться в нашем материале:
Интересных женских матчей сегодня побольше:
3:00. Калинская (Россия) – Коллинз (США, 13)
3:00. Синякова (Чехия) – Гауфф (США, 7)
3:00. Пегула (США, 3) – Кристиан (Румыния, SR)
3:00. Костюк (Украина) – Анисимова (США, 28)
3:00. П. Кудерметова (Россия, Q) – Гадеки (Австралия, WC)
3:00. Кучова (Словакия, SR) – Шнайдер (Россия, Q)
4:30. Юань Юэ (Китай) – Саккари (Греция, 6)
5:00. Рахимова (Россия) – Байндль (Украина)
5:00. Цуренко (Украина, Q) – Мухова (Чехия, SR)
5:00. Б. Фрухвиртова (Чехия, Q) – Саснович (Беларусь)
5:00. Вандевей (США, Q) – Калинина (Украина)
6:30. Ястремская (Украина, LD) – Остапенко (Латвия, 17)
6:30. Кенин (США, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)
8:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коччаретто (Италия)
11:00. Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия)
13:00. Кис (США, 10) – Блинкова (Россия)
Всего будет сыграно в понедельник 64 матча — по 32 у мужчин и женщин. Наиболее интересные среди мужчин матчи для российских болельщиков перед вами:
3:00. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32)
4:30. Хуркач (Польша, 10) – Мартинес-Портеро (Испания)
4:30. Грикспор (Нидерланды) – Котов (Россия, LL)
5:00. Хачанов (Россия, 18) – Сапата-Миральес (Испания)
6:30. Надаль (Испания, 1) – Дрэйпер (Великобритания)
9:00. Поспишил (Канада) – Оже-Альяссим (Канада, 6)
11:00. Циципас (Греция, 3) – Алис (Франция)
12:30. Гирон (США) – Медведев (Россия, 7)
Долгожданный Australian Open — 2023 матчами на 16 кортах начался!
- 16 января 2023
-
01:05
- 15 января 2023
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
21:48
-
21:00
-
20:34
-
20:11
-
19:24
-
19:04
-
18:40
-
18:10
-
17:55
-
17:17
-
16:45
-
16:11
-
14:45
-
14:11
-
13:40
-
13:15
-
13:04
-
13:02
-
12:45
-
12:44
-
12:34
-
12:13
-
12:13
-
11:36
-
11:16
-
10:13
-
10:08
-
10:05
-
09:11
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34