Блинкова не смогла преодолеть первый круг Australian Open, проиграв американке Мэдисон Кис

Российская теннисистка Анна Блинкова завершает выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии, уступив в матче первого круга американской теннисистке Мэдисон Кис — 4:6, 6:3, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

Россиянка выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. Её соперница три раза подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и использовала девять брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге соперницей Кис станет китаянка Синьюй Ван, которая в своём матче обыграла австралийку Сторм Сэндерс — 7:6 (7:2), 6:4.

На данный момент 24-летняя Анна Блинкова занимает 60-е место в рейтинге WTA. На текущем Australian Open она также примет участие в соревнованиях в парном разряде в дуэте с китаянкой Чжу Линь.