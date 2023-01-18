Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф обыграла Эмму Радукану и вышла в третий круг Australian Open

Кори Гауфф обыграла Эмму Радукану и вышла в третий круг Australian Open
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф (седьмая ракетка мира) обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Гауфф обыграла соперницу со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Радукану один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Гауфф трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В третьем круге Гауфф сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Бернарда Пера (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 11:15 МСК
Эмма Радукану
77
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023