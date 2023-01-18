Кори Гауфф обыграла Эмму Радукану и вышла в третий круг Australian Open
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Американская теннисистка Кори Гауфф (седьмая ракетка мира) обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Гауфф обыграла соперницу со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Радукану один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Гауфф трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.
В третьем круге Гауфф сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Бернарда Пера (США).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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