Видеообзор поражения Рууда от Бруксби в матче второго круга Australian Open

Третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open, уступив представителю США Дженсону Бруксби (39-е место рейтинга ATP) в матче второго круга турнира. Встреча завершилась победой американского теннисиста со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.
В матче третьего круга Australian Open Дженсон Бруксби встретится с ещё одним представителем США – Томми Полом. Матч состоится завтра, 20 января, после 3:00 по московскому времени.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, который уже успел вылететь из этого розыгрыша, проиграв в матче второго круга Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7).
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