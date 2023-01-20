Тарпищев — о вылете Медведева из топ-10: уверен, Даня вернётся на свой уровень
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящий вылет Даниила Медведева из десятки мирового рейтинга. Это произойдёт после Открытого чемпионата Австралии.
«Даня станет 12-м в мире? Надо наиграться, восстанавливать нервную систему. Кондиции у него есть, по игре нет никакой катастрофы. Я верю, что он вернётся на тот уровень, на котором он был год назад», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Корда одержал победу в матче с Медведевым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4). В следующем круге он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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