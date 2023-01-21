Новак Джокович дважды вызывал врача по ходу матча с Димитровым на Australian Open — 2023

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович дважды вызывал на корт физиотерапевта по ходу матча с болгарином Григором Димитровым в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023. Титулованного серба вновь беспокоило левое бедро, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде.

В первый раз Джокович вызвал врача после первого сета, который серб выиграл за 77 минут, не подав на партию и упустив двойной мини-брейк на тай-брейке. При этом в той же партии он отыграл три сетбола. Второй раз физио выходил к Новаку, когда он вёл 2:0 по сетам и 4:1 в третьем.

Напомним, матч завершился уверенной победой Джоковича со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4. В следующем раунде Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).