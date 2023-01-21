Варвара Грачёва рвётся во 2-ю неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!

В субботу на кортах сражаются Джокович, Рублёв, Соболенко, Александрова. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня Australian Open – 2023. В субботу закончится третий круг в одиночном разряде. Борьбу за место во второй неделе ТБШ поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять крепкий британец Даниэль Эванс. Проведёт свой третий матч на турнире и 9-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, который будет сражаться с болгарином Григором Димитровым. В женском турнире осталось ещё две представительницы России. Варвара Грачёва померится силами с Каролиной Плишковой, а Екатерина Александрова – с Магдой Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!