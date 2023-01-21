Варвара Грачёва рвётся во 2-ю неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня Australian Open – 2023. В субботу закончится третий круг в одиночном разряде. Борьбу за место во второй неделе ТБШ поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять крепкий британец Даниэль Эванс. Проведёт свой третий матч на турнире и 9-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, который будет сражаться с болгарином Григором Димитровым. В женском турнире осталось ещё две представительницы России. Варвара Грачёва померится силами с Каролиной Плишковой, а Екатерина Александрова – с Магдой Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!
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Теперь на корт, где победила Векич, выйдут Андрей Рублёв и Даниэль Эванс.
За 1 час 5 минут Донна Векич разобралась с Нурией Парризас-Диас и вышла в 1/8 финала — 6:2, 6:2. Далее хорватской теннисистке играть с победительницей пары Л.Фрухвиртова — Вондроушова. Напомним, что в первых двух кругах Векич выбила из сетки россиянок Селехметьеву и Самсонову.
И снова брейка на старте партии хватило Плишковой, чтобы захватить преимущество — 3:1.
Тем временем Варвара Грачёва проиграла первый сет Плишковой, проиграв за 43 минуты — 4:6. Всё решил 3-й гейм, в котором чешская теннисистка с 4-го брейк-пойнта додавила соперницу. Больше шансов зацепиться за чужую подачу у теннисисток не было.
Кто же теперь главные претенденты на титул? Голосуйте!
Поражение Даниила Медведева стало большим разочарованием для российских поклонников тенниса. Читайте подробности.
О том, как прошёл вчерашний игровой день, читайте подробно в нашей текстовой трансляции.
Сейчас на матчи одиночного разряда открыты два центральных корта и в одном из них играет россиянка Варвара Грачёва. Вот как обстоят дела в этих поединках:
Грачёва (Россия) — Плишкова (Чехия) — 2:4, идёт 1-й сет.
Парризас-Диас (Испания) — Векич (Хорватия) — 2:6, 0:0, идёт 2-й сет.
В женской сетке ещё остались две россиянки. Обе играют сегодня — Варвара Грачёва и Екатерина Александрова.
3:00. Грачёва (Россия) – Плишкова (Чехия, 30)
4:30. Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия)
6:30. Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26)
11:00. Зигемунд (Германия, SR) – Гарсия (Франция, 4)
13:00. Линетт (Польша) – Александрова (Россия, 19)
В программе дня сегодня много интересных матчей. Обратим внимание на некоторые из них.
4:30. Рублёв (Россия, 5) – Эванс (Великобритания, 25)
5:00. Умбер (Франция) – Руне (Дания, 9)
11:00. Димитров (Болгария, 27) – Джокович (Сербия, 4)
11:00. Маррей (Великобритания) – Баутиста-Агут (Испания, 24)
Доброе утро всем поклонникам тенниса! Стартовал 6-й игровой день на Australian Open. Сегодня должны определиться все участники второй недели ТБШ.
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