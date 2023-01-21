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Матчи Джоковича, Рублёва п Соболенко: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Варвара Грачёва рвётся во 2-ю неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!
Даниил Сальников
Варвара Грачёва
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В субботу на кортах сражаются Джокович, Рублёв, Соболенко, Александрова. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня Australian Open – 2023. В субботу закончится третий круг в одиночном разряде. Борьбу за место во второй неделе ТБШ поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять крепкий британец Даниэль Эванс. Проведёт свой третий матч на турнире и 9-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, который будет сражаться с болгарином Григором Димитровым. В женском турнире осталось ещё две представительницы России. Варвара Грачёва померится силами с Каролиной Плишковой, а Екатерина Александрова – с Магдой Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 04:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниэль Эванс
30
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 11:00 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Теперь на корт, где победила Векич, выйдут Андрей Рублёв и Даниэль Эванс.

04:18 Даниил Сальников

За 1 час 5 минут Донна Векич разобралась с Нурией Парризас-Диас и вышла в 1/8 финала — 6:2, 6:2. Далее хорватской теннисистке играть с победительницей пары Л.Фрухвиртова — Вондроушова. Напомним, что в первых двух кругах Векич выбила из сетки россиянок Селехметьеву и Самсонову.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 03:10 МСК
Нурия Парризас-Диас
75
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
04:14 Даниил Сальников

И снова брейка на старте партии хватило Плишковой, чтобы захватить преимущество — 3:1.

04:00 Даниил Сальников

Тем временем Варвара Грачёва проиграла первый сет Плишковой, проиграв за 43 минуты — 4:6. Всё решил 3-й гейм, в котором чешская теннисистка с 4-го брейк-пойнта додавила соперницу. Больше шансов зацепиться за чужую подачу у теннисисток не было.

Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 03:10 МСК
Варвара Грачёва
97
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2  
6 		4  
         
Каролина Плишкова
31
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
03:58 Даниил Сальников

Кто же теперь главные претенденты на титул? Голосуйте!

03:56 Даниил Сальников

Поражение Даниила Медведева стало большим разочарованием для российских поклонников тенниса. Читайте подробности.

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03:46 Даниил Сальников

О том, как прошёл вчерашний игровой день, читайте подробно в нашей текстовой трансляции.

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03:45 Даниил Сальников

Сейчас на матчи одиночного разряда открыты два центральных корта и в одном из них играет россиянка Варвара Грачёва. Вот как обстоят дела в этих поединках:

Женщины, 3-й круг:
Грачёва (Россия) — Плишкова (Чехия) — 2:4, идёт 1-й сет.
Парризас-Диас (Испания) — Векич (Хорватия) — 2:6, 0:0, идёт 2-й сет.
03:42 Даниил Сальников

В женской сетке ещё остались две россиянки. Обе играют сегодня — Варвара Грачёва и Екатерина Александрова.

Женщины. Третий круг

3:00. Грачёва (Россия) – Плишкова (Чехия, 30)
4:30. Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия)
6:30. Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26)
11:00. Зигемунд (Германия, SR) – Гарсия (Франция, 4)
13:00. Линетт (Польша) – Александрова (Россия, 19)
03:40 Даниил Сальников

В программе дня сегодня много интересных матчей. Обратим внимание на некоторые из них.

Мужчины. Третий круг

4:30. Рублёв (Россия, 5) – Эванс (Великобритания, 25)
5:00. Умбер (Франция) – Руне (Дания, 9)
11:00. Димитров (Болгария, 27) – Джокович (Сербия, 4)
11:00. Маррей (Великобритания) – Баутиста-Агут (Испания, 24)
03:36 Даниил Сальников

Доброе утро всем поклонникам тенниса! Стартовал 6-й игровой день на Australian Open. Сегодня должны определиться все участники второй недели ТБШ.

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