Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
Поделиться
В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 24 января, начинается девятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у мужчин.
Расписание 9-го игрового дня у мужчин на Australian Open – 2023:
Карен Хачанов (Россия, 18) – Себастьян Корда (США, 29) – приблизительно в 6:00.
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Иржи Легечка (Чехия) – приблизительно в 12:30.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
Отметим, что, помимо Хачанова, на данной стадии Australian Open среди российских теннисистов в одиночных разрядах также остался Андрей Рублёв (5).
Комментарии
- 23 января 2023
-
20:55
-
20:54
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
18:51
-
18:39
-
18:20
-
18:12
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
16:55
-
16:38
-
16:20
-
16:03
-
15:46
-
15:13
-
15:07
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:08
-
14:07
-
14:04
-
14:04
-
13:44
-
13:38
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:39
-
12:25
-
11:44
Партнерский контент