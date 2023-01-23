Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 24 января, начинается девятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у мужчин.

Расписание 9-го игрового дня у мужчин на Australian Open – 2023:

Карен Хачанов (Россия, 18) – Себастьян Корда (США, 29) – приблизительно в 6:00.

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Иржи Легечка (Чехия) – приблизительно в 12:30.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Отметим, что, помимо Хачанова, на данной стадии Australian Open среди российских теннисистов в одиночных разрядах также остался Андрей Рублёв (5).