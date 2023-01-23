«Поджимало обоих на подаче». Повторят ли Хачанов и Корда феерический матч Уимблдона?

В 2021 году Карен испортил Себастьяну его день рождения, но с тех пор россиянин американца уже не обыгрывал.

На 111-м в истории Australian Open определены все участники четвертьфиналов как в мужской, так и в женской сетке. Борьбу за победу на турнире в мужском одиночном разряде продолжают два российских теннисиста – Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Первым свой четвертьфинальный поединок в Мельбурне проведёт 26-летний Хачанов, соперником которого станет восходящая звезда американского тенниса 22-летний Себастьян Корда.

Примечательно, что на пути к четвертьфиналу с Хачановым американский спортсмен уже преодолел сопротивление Даниила Медведева, который в прошлом теннисном сезоне показал лучший результат на австралийских кортах среди всех россиян. В 2022 году Медведев добрался до финала первого в сезоне турнира «Большого шлема», но в этот раз не смог и был вынужден остановиться уже на стадии третьего круга, проиграв Корде в трёх сетах – 6:7, 3:6, 6:7.

В своём следующем матче американец убрал из сетки турнира 10-го сеяного поляка Хуберта Хуркача, дожав соперника на чемпионском тай-брейке – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Поединок четвёртого круга на данный момент остаётся для Себастьяна самым сложным испытанием на нынешнем турнире. На матч с Хубертом американец затратил 3 часа 28 минут, а всего он провёл на кортах Мельбурна 11 часов и 28 минут.

В свою очередь, более опытный Хачанов свой самый напряжённый матч провёл в третьем круге, где его соперником был ещё один американец – Фрэнсис Тиафо. Выиграв две стартовые партии, Карен потерял нить игры в третьем сете и находился всего в одном шаге от поражения в четвёртом сете. На тай-брейке Хачанов «горел» 1:6, но совершил настоящий подвиг, отыграл пять сетболов подряд, затем спас ещё один сетбол, после чего за 3 часа 32 минуты закрыл матч в свою пользу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Карен Хачанов Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

На этом фоне матч четвёртого круга с японцем Йосихито Нисиокой выглядел для россиянина как своего рода открытая тренировка, на которую пришли посмотреть зрители. В первых двух сетах Хачанов просто не заметил соперника, повесив ему две «баранки», а в третьей партии одолел его на тай-брейке. Окончательный счёт встречи — 6:0, 6:0, 7:6 в пользу Карена.

Теперь 18-й сеяный из России и 29-й сеяный из Америки в очной встрече определят, кто из них получит возможность сыграть в своём первом в карьере полуфинале Открытого чемпионата Австралии. 22-летний американец уже показал свой лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее на мэйджорах он дважды в жизни доходил до четвёртого раунда – это произошло на «Ролан Гаррос» – 2020 и на Уимблдоне-2021.

И вот на поражении Себастьяна в 1/8 финала травяного мэйджора просто необходимо остановиться подробнее. Ведь в июле 2021 года совсем ещё молодому американцу не позволил пробиться в стадию четвертьфинала не кто иной, как Карен Хачанов. И та встреча получилась по-настоящему легендарной. 5 июля 2021 года Себастьян отмечал свой 21-й день рождения и был близок к тому, чтобы своими руками преподнести подарок самому себе.

Корда выдал лучший старт в матче, забрав стартовую партию – 6:3. Затем Хачанов перехватил инициативу и выиграл два следующих сета – 6:3, 6:4. Но следом уже американец заиграл увереннее, сумев отыграться по партиям – 7:5. После чего теннисисты выдали абсолютно сумасшедший пятый сет, который наверняка по сей день остаётся в памяти у всех тех, кто смотрел ту встречу.

Себастьян Корда Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем отрезке поединка Корда дважды выходил вперёд с брейком – 2:0 и 3:1, но россиянин с упорством отыгрывался, далеко не отпуская соперника. А когда Карен сам взял чужую подачу, то уже американец сумел сделать обратный брейк – 4:4. Тут стоит вспомнить, что в 2021 году в решающей партии Уимблдона классический тай-брейк до семи очков был предусмотрен только при счёте 12:12, а несколько лет до этого теннисисты играли до разницы в два гейма.

Это уже годом спустя турниры «Большого шлема» анонсировали единое правило решающего тай-брейка, а тогда Хачанов и Корда продолжали прекрасно играть на чужой подаче, при этом допускать ошибки на своей. Карен трижды подавал на матч, до этого делая брейк, при 5:4, 6:5, 7:6. Был у россиянина даже матчбол, но все свои шансы он упустил. Впрочем, с четвёртой попытки Хачанов всё же успешно подал на матч – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

С тех пор пути соперников дважды пересекались на менее престижных турнирах. И обе встречи сложились по довольно похожему и совсем неприятному сценарию для Карена – дважды подряд Корда разбирался с россиянином в двух сетах. Причём оба матча – в Цинциннати и Антверпене – проходили на хардовом покрытии.

«У нас был нереальный матч на Уимблдоне, после этого я в прошлом году проиграл ему два матча на харде – в Цинциннати и Антверпене. Сейчас он обыграл Даню [Медведева]. С середины того года сильно прибавил, и это видно по игре и результатам.

13 брейков в решающей партии на Уимблдоне? Такое нечасто встретишь. Поджимало очень сильно, наверное, обоих, когда подавали. Получается, я на матч несколько раз подавал, он – чтобы остаться в игре», — говорил Хачанов после победы над Нисиокой.

Между двумя поражениями от Корды Хачанов в прошлом году впервые в карьере добрался до полуфинала турнира «Большого шлема», пробившись в четвёрку лучших на US Open – 2022. Для повторения аналогичного результата на Australian Open – 2023 Карену придётся подобрать рецепт к игре против не самого приятного для себя соперника. Их матч в Мельбурне состоится во вторник, 24 января, начало встречи – не ранее 6:00 мск.