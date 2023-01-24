«Посмотрите на Big-3». Карен Хачанов — о соперничестве с Медведевым и Рублёвым

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на протяжении всей карьеры.
«Ну это же соревнование, не правда ли? Кто-то идёт дальше, кто-то остаётся там, где был. Да, в последние пару лет мы поменялись. Даниил опережал меня и Андрея. Но Андрей в топ-10, играет на последних стадиях «Мастерсов». Я был в топ-20, в топ-15. В какой-то момент я упал на 25-е, 28-е место, как в 2021 году. У меня были тогда личные проблемы. Более тяжёлые времена, назовём это так. Сейчас всё идёт гладко. Но я всегда верил в себя, в свои способности и в то, что надо делать, чтобы быть в лучшей форме.
Сейчас мы с командой на верном пути. Такое соревнование позитивного характера помогает нам самим становиться лучше. Посмотрите на Big-3 — Роджера, Рафу и Новака. Понятно, что я не сравниваю нас с ними, но ведь и они подстёгивали друг друга на протяжении многих лет. Они сами это не раз признавали», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
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