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Циципаса могли дисквалифицировать с AO-2023. В 1/4 финала он чуть не ударил мячом в болбоя

Циципаса могли дисквалифицировать с AO-2023. В 1/4 финала он чуть не ударил мячом в болбоя
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас мог быть дисквалифицирован с четвертьфинального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Напомним, в 1/4 финала турнира Циципас (3) уверенно обыграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

По ходу матча, в 8-м гейме третьего сета на подаче соперника Циципас не смог дотянуться до мяча, что на секунду вывело его из себя, так он мог заработать двойной брейк-пойнт. На эмоциях Стефанос повторно ударил по мячу, чуть не попав в болбоя.

Отметим, что согласно регламенту ATP теннисист может получить дисквалификацию с турнира, если попадёт в болбоя мячом (в неигровом моменте). Подобное произошло с сербом Новаком Джоковичем на US Open — 2020.

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