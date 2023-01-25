«Я понимаю, что это не моя вина». Арина Соболенко — о влиянии политической ситуации на неё

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) ответила на вопрос, влияют ли на неё дискуссии по поводу политической ситуации.

«Влияют ли на меня дискуссии по поводу политической ситуации? Да, я бы сказала, конечно, сильно влияют. Было непросто, да и сейчас непросто. Но я понимаю, что это не моя вина. Я тут ничего не контролирую. Я бы сделала что-то, если бы могла. Но я ничего не могу. Понимание этого помогает мне оставаться сильной», — сказала Арина Соболенко на пресс-конференции.

На Открытом чемпионате Австралии 24-летняя Арина Соболенко успела дойти до полуфинала, где сыграет с полькой Магдой Линетт. Поединок состоится 26 января и начнётся не ранее 11:30 мск. В другом финале сыграют Виктория Азаренко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).