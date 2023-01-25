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«Я понимаю, что это не моя вина». Арина Соболенко — о влиянии политической ситуации на неё

«Я понимаю, что это не моя вина». Арина Соболенко — о влиянии политической ситуации на неё
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) ответила на вопрос, влияют ли на неё дискуссии по поводу политической ситуации.

«Влияют ли на меня дискуссии по поводу политической ситуации? Да, я бы сказала, конечно, сильно влияют. Было непросто, да и сейчас непросто. Но я понимаю, что это не моя вина. Я тут ничего не контролирую. Я бы сделала что-то, если бы могла. Но я ничего не могу. Понимание этого помогает мне оставаться сильной», — сказала Арина Соболенко на пресс-конференции.

На Открытом чемпионате Австралии 24-летняя Арина Соболенко успела дойти до полуфинала, где сыграет с полькой Магдой Линетт. Поединок состоится 26 января и начнётся не ранее 11:30 мск. В другом финале сыграют Виктория Азаренко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

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