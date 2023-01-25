Рублёв — 2-й теннисист в эпоху Открытой эры, проигравший свои 7 первых четвертьфиналов ТБШ

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала Australian Open 2023 года. Встреча прошла на центральном корте Мельбурна, арене Рода Лэйвера, покрытие — хард. 35-летний серб оказался сильнее в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



Как сообщает в соцсетях OptaAce, 25-летний теннисист стал вторым игроком в эпоху Открытой эры (в её рамках все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в тур. — Прим. «Чемпионата»), уступившим в своих семи первых четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Ранее подобное продемонстрировал только испанец Томми Робредо.



Рублёв ранее проигрывал в четвертьфинале Открытого чемпионата США в 2017, 2020 и 2022 годах. На Australian Open — в 2021 и 2023 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах. На Уимблдоне Рублёв добирался лишь до четвёртого круга.