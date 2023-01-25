Рублёв — 2-й теннисист в эпоху Открытой эры, проигравший свои 7 первых четвертьфиналов ТБШ

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу в матче 1/4 финала Australian Open 2023 года. Встреча прошла на центральном корте Мельбурна, арене Рода Лэйвера, покрытие — хард. 35-летний серб оказался сильнее в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Как сообщает в соцсетях OptaAce, 25-летний теннисист стал вторым игроком в эпоху Открытой эры (в её рамках все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в тур. — Прим. «Чемпионата»), уступившим в своих семи первых четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Ранее подобное продемонстрировал только испанец Томми Робредо.
Рублёв ранее проигрывал в четвертьфинале Открытого чемпионата США в 2017, 2020 и 2022 годах. На Australian Open — в 2021 и 2023 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах. На Уимблдоне Рублёв добирался лишь до четвёртого круга.
- 25 января 2023
-
15:29
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:53
-
13:51
-
13:37
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
13:05
-
12:45
-
12:29
-
12:28