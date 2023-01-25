Рублёв не понимал, что делать с Джоковичем! Знаменитый серб вышел в свой 10-й полуфинал АО

В среду на Открытом чемпионате Австралии завершились четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. А накануне уже стала известна первая пара полуфиналистов. Россиянин Карен Хачанов вёл по сетам 2-0 у американца Себастьяна Корды, который ранее выбил из сетки двух представителей топ-10 посева – Даниила Медведева (7) и Хуберта Хуркача (10). И в начале третьей партии Корда снялся из-за проблем с запястьем правой руки. Соперником Хачанова стал грек Стефанос Циципас (3), уверенно справившийся с чехом Иржи Легечкой.

Ну а в среду первыми на центральный корт, чтобы разыграть место в полуфинале, вышли два несеяных американца – Томми Пол, 35-я ракетка мира, и Бен Шелтон, 89-й номер рейтинга ATP. До этого турнира 25-летний Пол лишь раз доходил до четвёртого круга на «Шлеме» — на Уимблдоне-2022. А 20-летний Шелтон и вовсе дебютировал на мэйджорах только в прошлом году – проиграл в первом круге US Open – 2022. Тем не менее Томми был одним из лучших в молодёжном теннисе. В 2015 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и дошёл до финала на US Open. Матч американцев получился очень упорным. Теннисисты сражались более трёх часов. Юному Шелтону удалось взять третий сет, но более опытный Пол дожал соперника в четвёртой партии и впервые в карьере пробился в 1/2 финала ТБШ.

Ну а матчем дня, безусловно, стал поединок россиянина Андрея Рублёва с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Напомним, серб выигрывал титул в Мельбурне девять раз, а что касается Андрея, то он пробился сейчас в свой седьмой четвертьфинал ТБШ, но до этого так ни разу и не проходил дальше по сетке. Понятно, что фаворитом встречи считали Джоковича, однако многие эксперты отмечали, что, во-первых, Андрей набрал отличную форму на турнире, а во-вторых, в активе россиянина уже есть победа над Джоковичем. Успех Рублёв праздновал в прошлом сезоне в финале домашнего для Новака турнира. «Хочется сказать, что Рублёв слишком здорово сыграл свои матчи — особенно последний. Эти противостояния забрали у него достаточно сил: как физических, так и эмоциональных. У него был день, чтобы восстановиться. Успеет ли он сделать это полностью — не очень понятно. Но стоит отметить, что Андрей находится в какой-то сумасшедшей форме. Одни отыгранные мячи на матчболах с Руне чего стоят. Он поймал нереальный кураж. Андрей может дать прикурить Джоковичу! Очень надеюсь и верю в Рублёва. У Андрея есть все шансы — терять нечего!» — отметил в интервью «Чемпионату» Владимир Камельзон.

А вот полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 перед матчем Рублёв – Джокович сомневался, что Андрею хватит сил победить серба в этот раз: «Думаю, Рублёву будет практически невозможно победить Джоковича. Он сейчас настолько здорово играет, что его победить практически нереально. Андрей неплохо играл, но я даже не вижу, за счёт чего он сможет одолеть Джоковича. Серб сейчас играет просто феноменально и проиграть может, если встанет не с той ноги, кто-то на него чихнёт или что-то в этом роде», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

Новак начал матч с двойной ошибки, но потом успокоился, взял свой гейм и стал давить на Рублёва с приёма. Андрей тоже допустил вначале двойную, дошло даже до брейк-пойнта, но россиянин выстоял – 1:1. А вот через гейм на следующем брейк-пойнте Джоковича россиянин допустил двойную ошибку – 1:3. Отметим, что известный тренер Патрик Муратоглу по ходу первого сета в своих соцсетях написал: «Мне нравится, как Новак Джокович не боится грузить под форхенд Рублёва, являющийся его главным оружием. Он как боксёр, который говорит сопернику: «Давай! Ударь меня! Я не боюсь». Самым упорным в партии получился шестой гейм на подаче Андрея. Россиянин отыграл четыре брейк-пойнта, но пятый не сумел – 1:5. Во время подачи Новака на сет Рублёв заработал первые два брейк-пойнта за матч, но серб все угрозы отвёл и взял партию за 40 минут – 6:1. Добавим, что по ходу сета нервничали оба теннисиста. Джоковича раздражало поведение некоторых болельщиков. «Почему бы тебе хотя бы раз не заткнуться?» — кричал Новак фанату, кричащему на трибуне, после чего обратился к судье на вышке Джеймсу Кеотавонгу: «Каждый розыгрыш. Каждый розыгрыш. А ты не реагируешь».

Джокович был недоволен поведением фаната Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В перерыве между первым и вторым сетами Джокович не выдержал, подошёл к арбитру и потребовал, чтобы тот призвал к порядку невоспитанного фаната. Во втором сете Андрей поначалу контролировал свою подачу, цепко её держал и не давал Джоковичу к ней подобраться. Но уже при счёте 2:2 у Рублёва случился провал – Джокович получил тройной брейк-пойнт и взял гейм – 3:2. Андрей тут же попытался вернуть утерянное, был близок к брейку, но серб был начеку – и спасся – 4:2. Россиянин, указывая на таймер, стал жаловаться судье на соперника, что тот слишком долго готовится к подаче. Это ни к чему не привело – Рублёв лишь ещё больше взвинтил себя и неожиданно быстро отдал свой следующий гейм – 5:2.

На переходе Андрей накрылся полотенцем, сидел, чуть не плача, а потом громко произнёс ряд матерных слов. Джокович отправился подавать на сет, но сделать это было не так просто, Рублёву удалось отыграть четыре сетбола и даже добраться до брейк-пойнта, но Новак довёл партию до победы – 6:2 за 44 минуты. Во время одного из сетболов Андрей выругался матом в сторону бокса со своей командой.

Третий сет начался с брейка Джоковича. Следом он взял свою подачу и повёл 2:0. И игра как-то неожиданно успокоилась, и Андрей, на удивление, заиграл гораздо лучше и увереннее. Видимо, он понял, что терять уже нечего, а с другой стороны, уже и Новак не сильно упорствовал на приёме, стараясь сохранить своё небольшое преимущество. Через 2 часа 5 минут всё было кончено – 6:1, 6:2, 6:4. Рублёву удалось взять всего семь геймов.

Так Андрей Рублёв и с седьмой попытки не сумел пробиться в полуфинал ТБШ. Ну а Новак Джокович вышел в свой 10-й юбилейный полуфинал на АО. Любопытно, что в предыдущих девяти случаях после этого он неизменно завоёвывал титул. Как будет на этот раз? Полуфинальные матчи Джокович – Пол и Хачанов – Циципас пройдут в пятницу, 27 января.