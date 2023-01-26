Отец Елены Рыбакиной отреагировал на выход дочери в финал Australian Open

Андрей Рыбакин, отец казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, высказался о победе дочери над представительницей Беларуси Викторией Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Большие впечатления и большие эмоции от выхода дочери в финал Australian Open! Единственное, что сейчас могу сказать. Спасибо большое, что следите за нами!» – сказал Рыбакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Эта победа позволила Рыбакиной выйти в первый финал Australian Open в карьере. На турнирах «Большого шлема» казахстанка уже добиралась до главного матча турнира. Она брала титул на Уимблдоне, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На травяном мэйджоре очки в рейтинге не начислялись.
Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет либо белоруска Арина Соболенко, либо представительница Польши Магда Линетт.
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