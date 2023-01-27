Циципас: я проделал огромную работу в первых двух сетах, но для победы требовалось большее

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3), ответил на вопрос, о чём думал, когда проиграл третий сет.
«Я думал о том, что я проделал огромную работу, чтобы обеспечить себе преимущество (по итогам двух сетов. — Прим. «Чемпионата»), но для победы требовалось несколько большее. Я не смог перенести эту энергию в третий сет, но был очень близок к тому, чтобы выиграть его. Но это был один из тех моментов, когда, если ты соберёшься, если ещё больше проявишь самоотдачу и ещё больше сконцентрируешься, это очень хорошо окупится», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
В финале Australian Open Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).
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