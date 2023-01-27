Как Циципас вообще это сделал? Видео розыгрыша, который теперь будет сниться Хачанову

27 января в Мельбурне проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Борьбу за победу на турнире на взрослом уровне до сегодняшнего дня вёл последний представитель России – 26-летний Карен Хачанов. В утреннем по Москве полуфинале российский теннисист сражался с греком Стефаносом Циципасом, которого ранее никогда не обыгрывал в своей карьере. Все предыдущие пять очных матчей на взрослом уровне неизменно завершались в пользу более молодого 24-летнего грека.

Более того, из 12 сыгранных до этой встречи сетов российский теннисист оставил за собой только два. Вот и на сей раз греческий спортсмен лучше вошёл в игру, первым сделав брейк на старте полуфинала Australian Open. Циципас быстро повёл 3:1 в первом сете, но Хачанов уже в следующем гейме совершил обратный брейк. Чуть позже ситуация на корте повторилась – Стефанос не смог подать на партию, во второй раз в сете позволив Карену сделать обратный брейк. В результате судьба стартовой партии решилась только на тай-брейке, который Циципас провёл гораздо увереннее – 7:6 (7:2).

А вот исход второго сета решил всего один брейк, совершённый третьим сеяным турнира из Греции. И поражение во втором сете наверняка будет долго сниться нашему спортсмену. Соперники добрались до счёта 4:4, не проиграв ни одного гейма на своих подачах, и в этот момент первым дрогнул Карен.

И как же обидно это произошло! При счёте 15:30 в своём гейме Хачанов исполнил отличную подачу и уверенно захватил инициативу в розыгрыше – выйдя к сетке Карен получил возможность пробить смэш, но находившийся у самого фона Циципас невероятным образом сумел отыграться. В какой-то момент казалось, что мяч после отскока от корта вот-вот вылетит на трибуну, однако Стефанос всякий раз находил способ оставить его в игре.

В общей сложности россиянин не забил три смэша кряду, после чего Стефанос перехватил инициативу в розыгрыше и красивым бэкхендом по диагонали заработал двойной брейк-пойнт. Игровой эпизод был настолько красив и важен, что моментально разошёлся по всем социальным сетям по всему миру.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Проигранный розыгрыш подействовал на Карена абсолютно деморализующе. Следом россиянин совершил простую ошибку у сетки, а затем не оказал Стефаносу никакой борьбы на приёме. Проиграв шесть мячей подряд (и эта серия началась с вышеописанной неудачи), Хачанов за какие-то пару минут потерял второй сет и оказался в практически безнадёжном положении – 0-2 по партиям.

К чести Хачанова, необходимо заметить, что в третьем сете 26-летний уроженец Москвы сумел проявить свой бойцовский характер и буквально затащил эту партию. Примечательно, что Циципас имел хорошую возможность закрыть матч, но при счёте 5:4 в свою пользу проиграл гейм на своей подаче. Самый же интересный нюанс заключался в том, что на брейк-пойнте греческий спортсмен также не реализовал свой смэш. Впрочем, далее на тай-брейке у Стефаноса всё равно была роскошная возможность завершить встречу в трёх сетах, но грек упустил двойной матчбол и проиграл последний гейм – 6:7 (6:8).

Однако совершить ещё один подвиг в четвёртом сете у Карена уже не получилось. Без видимых сложностей Циципас оставил партию за собой – 6:3, впервые в своей карьере выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии. С четвёртой попытки Стефанос преодолел полуфинальную стадию австралийского турнира. В свою очередь, Хачанов уступил во втором полуфинале ТБШ подряд, но в любом случае это выступление стало лучшим для россиянина на австралийском мэйджоре.

Во втором матче игрового дня путёвку в финал разыграют сербский чемпион Новак Джокович, ведущий борьбу за свой 10-й титул на Australian Open, и американский «сюрприз» Томми Пол, которого никто не мог ожидать увидеть на столь престижной стадии турнира. Начало их матча запланировано на 11:30 мск.