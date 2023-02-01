Борис Беккер назвал главный момент прошедшего Australian Open — 2023
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер назвал главный момент прошедшего Открытого чемпионата Австралии.
«Я должен выбрать Новака Джоковича, его 10-ю победу на Открытом чемпионате Австралии и 22-й трофей на турнирах «Большого шлема» в целом. Но тот момент, когда он выиграл матч-пойнт в финале, а затем прыгнул в бокс со своей командой… Был момент, когда мы видели только его брата и мать над ним, он был потерян в эмоциях и начал плакать. Момент, который мы никогда не забудем», — сказал Беккер в эфире Eurosport.
По итогам Открытого чемпионата Австралии Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Сербский теннисист стал первой ракеткой мира.
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