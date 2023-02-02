Вавринка эмоционально прокомментировал предстоящий матч со Зверевым в Кубке Дэвиса

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о противостоянии с немецким игроком Александром Зверевым в рамках очередного розыгрыша Кубка Дэвиса.
«Я всегда говорил, что хотел бы ещё раз сыграть за свою страну в Кубке Дэвиса, и что я готов играть, если смогу оказать достойную поддержку команде. Мне нравится играть за Швейцарию, и у нас отличная команда, мы знаем друг друга довольно неплохо, хоть я и самый старший. Я полон эмоций!» — приводит слова Вавринки пресс-служба турнира.
Матчи между Германией и Швейцарией начнутся 3 февраля. Также за свои сборные сыграют Оскар Отте и Марк-Андреа Хюслер.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.
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