94-я ракетка мира Диана Шнайдер будет выступать в NCAA

Российская теннисистка Диана Шнайдер будет выступать за колледж Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Накануне 18-летняя теннисистка сыграла в матче с университетом Оклахомы. Её соперницей стала представительница Канады Лэйни Слиз. Матч закончился уверенной победой Шнайдер со счётом 6:4, 6:0.
Решение Шнайдер объясняется тем, что выступления за колледж дают возможность регулярно тренироваться под руководством тренеров и получать финансовую поддержку. Также колледж будет оказывать спортсменке помощь в получении виз.
В прошлом сезоне Шнайдер завоевала свой первый титул категории W125, победив на турнире в Монтевидео (Уругвай). Текущий год спортсменка начала с участия в Australian Open, где во втором круге в трёх сетах уступила Марии Саккари (Греция), занимающей седьмое место в мировом рейтинге.
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