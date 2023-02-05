94-я ракетка мира Диана Шнайдер будет выступать в NCAA

Российская теннисистка Диана Шнайдер будет выступать за колледж Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Накануне 18-летняя теннисистка сыграла в матче с университетом Оклахомы. Её соперницей стала представительница Канады Лэйни Слиз. Матч закончился уверенной победой Шнайдер со счётом 6:4, 6:0.

Решение Шнайдер объясняется тем, что выступления за колледж дают возможность регулярно тренироваться под руководством тренеров и получать финансовую поддержку. Также колледж будет оказывать спортсменке помощь в получении виз.

В прошлом сезоне Шнайдер завоевала свой первый титул категории W125, победив на турнире в Монтевидео (Уругвай). Текущий год спортсменка начала с участия в Australian Open, где во втором круге в трёх сетах уступила Марии Саккари (Греция), занимающей седьмое место в мировом рейтинге.