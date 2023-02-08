«Всегда здорово двигаться вверх». Флинк — об Алькарасе

Американский теннисный журналист Стив Флинк высказался об игре 19-летнего испанца Карлоса Алькараса. Алькарас начал прошлый сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на первом месте. Это лучший показатель в истории тура по количеству отыгранных позиций для первой ракетки мира по итогам года.

«Всегда здорово, когда ты движешься вверх. Для него это был крутой подъём, а затем он внезапно обнаружил, что может закончить год на первом месте в рейтинге.



И ему это удалось. Это было больше, чем то, о чём он мог мечтать в начале сезона. Я уверен, что он надеялся, может быть, на пятёрку лучших в мире, которая была бы потолком, но он добрался до звания первой ракетки. Теперь он не согласен на что-то меньшее, чем победа в другом мэйджоре и возвращение на вершину.

На Открытом чемпионате США в его игре были вещи, которые мне очень понравились, он уделял больше внимания мощной первой подаче, чтобы не так усердно работать над каждым очком. Он опасен не только на грунте. Многое, конечно, будет зависеть от его физического состояния», — сказал Флик в подкасте Monday Match Analysis.