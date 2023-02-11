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У Ибин пробился в полуфинал турнира в Далласе и сыграет с Фритцем

У Ибин пробился в полуфинал турнира в Далласе и сыграет с Фритцем
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97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя Франции Адриана Маннаррино (63-й номер мирового рейтинга) в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс. Стэдиум на хардовом покрытии.

У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Китайский теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету его соперника четыре эйса, ноль ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

За выход в финал турнира в Далласе 23-летний У Ибин сыграет с хозяином кортов Тейлором Фритцем.

Даллас. 1/4 финала
11 февраля 2023, суббота. 06:15 МСК
У Ибин
97
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Адриан Маннарино
63
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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