У Ибин пробился в полуфинал турнира в Далласе и сыграет с Фритцем

97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя Франции Адриана Маннаррино (63-й номер мирового рейтинга) в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс. Стэдиум на хардовом покрытии.

У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Китайский теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету его соперника четыре эйса, ноль ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

За выход в финал турнира в Далласе 23-летний У Ибин сыграет с хозяином кортов Тейлором Фритцем.