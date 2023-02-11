Ник Кирьос опубликовал редкие фото в костюме со свадьбы брата

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях милые фото со свадьбы брата Христоса.
«Вот это момент! Поздравляю!» — подписал фото Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы. Вероятнее всего, Ник вернётся в тур на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт 8 — 19 марта.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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