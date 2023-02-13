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Аслан Карацев в двух сетах проиграл Григору Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме

Аслан Карацев в двух сетах проиграл Григору Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме
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98-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.

В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 1:6, 3:6 проиграл 28-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову. Встреча продлилась 59 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующим соперником Димитрова в розыгрыше станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Призовой фонд соревнований в Роттердаме составил € 2 074 505. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам. 1-й круг
13 февраля 2023, понедельник. 17:40 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Аслан Карацев
98
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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