Аслан Карацев в двух сетах проиграл Григору Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме

98-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.
В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 1:6, 3:6 проиграл 28-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову. Встреча продлилась 59 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Следующим соперником Димитрова в розыгрыше станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Призовой фонд соревнований в Роттердаме составил € 2 074 505. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.
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