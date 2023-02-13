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Вероника Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе

Вероника Кудерметова выиграла сложнейший матч на старте турнира в Дохе
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11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

В матче первого круга Кудерметова (8) одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11. На счету Крейчиковой шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем раунде соперницей Кудерметовой станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия) — Софья Кенин (США, WC).

Турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Доха (ж). 1-й круг
13 февраля 2023, понедельник. 17:15 МСК
Барбора Крейчикова
29
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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