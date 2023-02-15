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Хуркач, несмотря на 19 эйсов, на 2 тай-брейках уступил Димитрову во 2-м круге Роттердама

Хуркач, несмотря на 19 эйсов, на 2 тай-брейках уступил Димитрову во 2-м круге Роттердама
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Болгарский теннисист Григор Димитров оказался сильнее польского игрока Хуберта Хуркача в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на корте стадиона «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Димитров переиграл соперника со счётом 7:6, 7:6. Болгарин выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Хуберта Хуркача 19 эйсов, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Григор Димитров получит один день отдыха, поскольку в нижней части сетки ещё не определился его соперник по четвертьфиналу. Во 2-й круг уже вышел американец Максим Кресси, который ждёт победителя пары между россиянином Андреем Рублёвым и австралийцем Алексом де Минором.

Роттердам. 2-й круг
15 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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