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Прошла жеребьёвка турнира в Дохе, где сыграют Медведев, Рублёв, Оже-Альяссим и Зверев

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 20-го по 25-е февраля.

Посев соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте россиянин Андрей Рублёв. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Кентен Алис (Франция).

Второй номер посева получил канадец Феликс Оже-Альяссим. Его соперником по второму кругу станет либо Аслан Карацев (Россия), либо Джэйсон Кублер (Австралия).

Третий номер посева у чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Его стартовый соперник определится позднее. Также 1-й круг турнира пропустит четвёртый сеяный олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев.

Интересные матчи первого круга турнира в Дохе:

Даниэль Эванс (Великобритания,6) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания, WC).

Илья Ивашко (Беларусь) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды,8).

Роберто Баутиста-Агут (Испания,5, действующий чемпион) – Мартон Фучович (Венгрия).