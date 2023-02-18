Прошла жеребьёвка турнира в Дохе, где сыграют Медведев, Рублёв, Оже-Альяссим и Зверев

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 20-го по 25-е февраля.
Посев соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте россиянин Андрей Рублёв. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Кентен Алис (Франция).
Второй номер посева получил канадец Феликс Оже-Альяссим. Его соперником по второму кругу станет либо Аслан Карацев (Россия), либо Джэйсон Кублер (Австралия).
Третий номер посева у чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Его стартовый соперник определится позднее. Также 1-й круг турнира пропустит четвёртый сеяный олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев.
Интересные матчи первого круга турнира в Дохе:
Даниэль Эванс (Великобритания,6) – Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания, WC).
Илья Ивашко (Беларусь) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды,8).
Роберто Баутиста-Агут (Испания,5, действующий чемпион) – Мартон Фучович (Венгрия).
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