Надаль: честь быть номинированным на премию спортсмену года, но заслужил Лео Месси

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о награде, присуждаемой лучшему спортсмену года. Он попал в список номинантов вместе с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году… Давай, Лео Месси, ты это заслужил», — написал Надаль в социальных сетях.

Рафаэль Надаль также оспорит эту награду с футболистом Килианом Мбаппе, баскетболистом Стефеном Карри, гонщиком Максом Ферстаппеном и легкоатлетом Арманом Дюплантисом.

Напомним, Рафаэль Надаль в 2022 году стал победителем двух турниров «Большого шлема». Испанец становился лучшим на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос». На данный момент Надаль вместе с сербом Новаком Джоковичем возглавляют рейтинг теннисистов, выигрывавших мэйджоры. На счету обоих спортсменов по 22 трофея.