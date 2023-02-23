Ник Кирьос: теннисные правила такие тупые. Они зажимают яркие характеры
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз высказался о своей роли в теннисном туре.
«Теннисные правила такие тупые. Я постоянно спорю с судьями, меня штрафуют, я в этом аспекте лидер.
В теннисе зажимают яркие характеры. У меня ощущение, что я не делаю ничего безумного. По сравнению с другими видами спорта это вообще ничто. Но в теннисе я не могу слишком рисковать, потому что меня просто отстранят, а мне нужно играть.
Таких, как я, сейчас мало. И если тур постит что-то в социальных сетях, то там всегда или я, или Надаль, или Джокович, больше никого. Мне всё время говорят: «Так нельзя», – а потом используют моё имя, чтобы привлекать болельщиков», — приводит слова Кирьоса Eurosport.uk.
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