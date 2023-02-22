«Еду в Дубай». Джокович восстановился и готовится к «Мастерсам» в США. Пустят ли его?

В конце января Новак Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. Это 22-й титул серба на мэйджорах. С тех пор Джокович, вернувший себе статус первой ракетки мира, не принимал участия в турнирах, поскольку ему необходимо было восстановиться после травмы. По ходу Australian Open выяснилось, что серб выступал с трёхсантиметровым надрывом сухожилия.

В среду, 22 февраля, Новак потренировался в Белграде, после чего дал пресс-конференцию, на которой поделился своими ближайшими планами. По его словам, он оправился от травмы и скоро будет готов на сто процентов. Именно поэтому было принято решение не сниматься с турнира ATP-500 в Дубае, который пройдёт на следующей неделе.

«Повреждение вылечили. Я близок к стопроцентной готовности. Всё выглядит хорошо, и мы как команда приняли решение отправиться в Дубай. Я вылетаю туда завтра и сделаю всё возможное, чтобы как можно дальше пройти по сетке. На каждом турнире амбиции максимально высоки», — сказал Джокович.

Однако наибольший интерес вызывало даже не это, а вопрос участия сербского теннисиста на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, проведение которых запланировано на март. Как известно, Новак по-прежнему не желает прививаться от коронавируса. Всем непривитым иностранцам запрещён въезд в США до 11 мая, однако спортсмен запросил специальное разрешение у американских властей. До Индиан-Уэллса остаётся менее двух недель, но новостей по-прежнему нет — ни положительных, ни отрицательных.

«Какие будут планы после этого [после Дубая], пока не знаю. Всё будет зависеть от ситуации с Америкой. Я всё ещё жду ответа. Мне хотелось бы… Я готовлюсь выступить там. Но посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие две недели. Процесс идёт — это всё, что я знаю. Я не контролирую эти вещи. Мне хочется сыграть. Меня поддерживают директора турниров в Индиан-Уэллсе и в Майами. Они хотят этого, я хочу этого. Надеюсь, третья сторона даст положительный ответ», — сообщил серб.

Также Джокович рассказал, что значит для него очередной триумф на Australian Open. «Австралия — место, где я добивался своих лучших результатов, если речь идёт о «Шлемах». Год назад визит был коротким, и я уехал оттуда так, как уехал, но мне было приятно вернуться. Было сложнее, чем в прежние годы, если говорить о давлении вне корта. Да, безусловно, я чувствовал это, особенно в первые несколько недель, пока не адаптировался к обстановке, пока представители СМИ не привыкли к тому, что я уже тут. Во время турнира также возникали ситуации, с которыми мне было неприятно иметь дело. Но это неотъемлемая часть моего пути, моей жизни. В этом году Открытый чемпионат Австралии и победа на нём стали ещё приятнее. Я полон гордости, учитывая, через что я прошёл на корте и вне его», — сказал Новак.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Хочу финал «Ролан Гаррос» с Надалем»

Джокович добавил, что в этом году ему очень хочется выйти в финал «Ролан Гаррос» и сыграть там с Рафаэлем Надалем, у которого также 22 титула ТБШ. «Да, «Ролан Гаррос», финал. Думаю, мы с ним согласились бы, если бы кто-то гарантировал нам, что мы будем играть в финале. Думаю, мы бы согласились. Он определённо мой самый главный соперник — не только из-за количества матчей, которые мы сыграли. Мы сыграли друг с другом больше матчей, чем кто-либо. Мы представляем одно поколение, мы словно выросли вместе на юниорских турнирах.

Он, правда, начал добиваться серьёзных результатов раньше меня. Он игрок, который оказал на меня наибольшее влияние, — после Федерера. В начале карьеры я чаще проигрывал ему, чем выигрывал, — как и Федереру, конечно. Они были в центре моего внимания, я не понимал, как их обыграть. С 2008 по 2011 год я входил в топ-3 мирового рейтинга, но не брал «Шлемы» и не преодолевал тот последний барьер, где были эти двое. Я благодарен за это соперничество, особенно с Надалем. Пока мы действующие теннисисты, у нас нет возможности оценить масштаб соперничества, мы не позволяем себе разобраться с тем, насколько это важно, — как для нас самих, так и для спорта в целом.

Когда мы закончим карьеру, я надеюсь, у нас будет возможность немного пообщаться. Посмотрим, сыграем ли ещё друг с другом. Уверен, что да. Может, уже на грунте. Он по-прежнему играет в лучший теннис, когда он здоров, в форме, на пике формы. Мы с ним, как деды, следим за тем, чтобы молодёжь не забирала «Шлемы», — добавил серб.