Рууд на решающем тай-брейке одолел 342-ю ракетку мира в первом круге турнира в Акапулько

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Акапулько (Мексика).
В стартовом матче Рууд нанёс поражение аргентинцу Гидо Андреосси, занимающему 342-ю строчку мирового теннисного рейтинга, со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Фэйрмонт Акапулько Принсес» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 49 минут. Рууд 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Андреосси по ходу матча выполнил один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 15.
За выход в следующую стадию турнира в Акапулько Рууд сыграет с японцем Таро Дэниэлом.
Хардовый турнир категории ATP-500 проходит в Акапулько (Мексика) с 27 февраля по 4 марта 2023 года. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 2 млн.
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