Рублёв и Ивашко в паре вышли во второй круг Дубая, добыв победу на решающем тай-брейке
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Российский теннисист Андрей Рублёв и белорус Илья Ивашко успешно преодолели первый раунд турнира категории ATP-500 в Дубае. На старте соревнований они оказались сильнее хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 10:8.
Рублёв и Ивашко выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперников пять эйсов, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Андрей Рублёв также выступает в одиночном разряде на турнире в Дубае. Россиянин в первом круге одержал непростую победу над сербом Филипом Краиновичем — 7:5, 6:2. В следующем круге ему предстоит встреча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
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