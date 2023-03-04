Елена Веснина: сейчас не вижу никого, кто может остановить Медведева

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором Даниил Медведев обыграл Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

«Сейчас не вижу никого, кто может остановить Даниила. Даниил настолько набрал хороший ход и потрясающую форму… Он себя чувствует настолько уверенно, а подача — это просто песня. Залог такой уверенности — это первая подача Даниила.

На своей подаче у него почти не происходит борьбы, потому что он достаточно уверенно её берёт. Джокович и Рублёв очень хороши на приёме, но они ничего не смогли противопоставить Даниилу на подаче. Он набрал форму и не собирается её сбавлять. Для всех переживающих, что Даня выбыл из десятки, — он уже в топ-5 вернулся», — сказал Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.