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Даниил Медведев разгромил Андрея Рублёва в русском финале Дубая: завоевал 3-й титул подряд, станет 1-й ракеткой России

Медведев выиграл русский финал в Дубае! Даниил обошёл Рублёва и станет 1-й ракеткой России
Александр Насонов
Даниил Медведев разгромил Андрея Рублёва в финале
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На «пятисотнике» в ОАЭ третий год подряд побеждает наш парень. В 2021-м — Карацев, в 2022-м — Рублёв, а теперь и Медведев!

В субботу, 4 марта, в Дубае (ОАЭ) состоялся финал мужского «пятисотника», участниками которого стали российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев весьма уверенно шёл по сетке к решающему матчу. На пути к финалу россиянин не отдал соперникам ни одного сета. И это при том, что его соперником по полуфиналу был не кто-нибудь, а сам Новак Джокович, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Рублёв же с боями прорывался к финалу: так, во втором круге он отыграл пятерной матчбол в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, а в полуфинале, напротив, лишь с шестой попытки реализовал свой матчбол в противостоянии с Александром Зверевым.

ATP-500. Дубай-2023. Турнирная сетка

Фаворитом финального противостояния изначально считался Медведев. Да, в пользу Рублёва говорило то, что в 2022 году он стал чемпионом Дубая. Да и в рейтинге ATP он стоит выше соотечественника. Однако тот в последнее время выступает куда стабильнее. После провала на Australian Open Даниила, на какое-то время вылетевшего из топ-10, словно подменили: он завоевал титулы в Роттердаме и в Дохе, выиграв девять матчей из девяти, а затем, уже в Дубае, одержал ещё четыре победы. При этом за 13 матчей Медведев отдал соперникам всего три сета. Ну и опыта крупных побед у него явно больше. В конце концов, Даниил — чемпион US Open 2021 года, а Андрей пока даже не выбирался в полуфинал на «Шлемах».

В личных встречах преимущество также было на стороне Медведева: 4-2. Правда, последние две игры остались за Рублёвым. В 2022 году теннисисты один раз сыграли друг с другом. На Итоговом турнире они попали в одну группу, и Андрей оказался сильнее — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

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Что говорили соперники перед матчем? Рублёв, общаясь с журналистами, ещё не знал, кто выйдет с ним на корт в финале — Медведев или Джокович. «Они похожие игроки, у них обоих бэкхенд лучше, чем у меня. Но играют они по-разному. Даниил играет низко, плоско, а Джокович — с вращением. А ещё он чаще контратакует. Это не тот игрок, который захватывает лидерство и агрессивно играет в каждом розыгрыше. Даниил похож на него. Ему нравится контратаковать, выжидать нужного момента. На задней линии они играют чуть по-разному, но с точки зрения тактики — похоже. У каждого из них суперподача, очень жёсткая. Если буду играть с Даниилом, то один розыгрыш может растянуться на 30 ударов», — говорил Андрей на пресс-конференции.

Медведев, уже знавший, что ему предстоит битва с Рублёвым, заранее приоткрыл план на игру: «Ожидаю тяжёлого матча — как физически, так и ментально. Надо быть в лучшей форме, хорошо подавать, не давать ему лёгких мячей, так как в этих условиях он действует наилучшим образом. Я видел его последние два матча. Он классно бьёт по мячу. Теперь он здорово подаёт, у него много эйсов. Помню, как в Турине, на очень быстром покрытии — сомневаюсь, что мне удалось сделать брейк. Может, всего один. Было очень непросто принять его подачу. Конечно, это его сильная сторона. Завтра мне надо над этим поработать, не давать ему доминировать в розыгрышах».

И заявил, что не давал и не будет давать советов другу: «Мы поддерживаем близкие отношения, но мы конкуренты. Может, он в состоянии сделать это. Я — нет. Мы можем поговорить как друзья, поддержать друг друга. Но дать ему совет непросто, завтра у нас с ним финал. Если бы я дал ему совет пару недель назад, то переживал бы завтра, что он им воспользуется. Я нацелен на борьбу. Я могу с кем-то дружить, и в туре это знают, но давать советы — это всё-таки слишком».

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Ожидания и прогнозы

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считал, что явный фаворит матча — Медведев. «Рублёв выиграл матч у Давидович-Фокины, проигрывая на тай-брейке со счётом 1:6, — как раз после этого его и понесло. Проиграй он тот матч, может быть, на следующем турнире его бы снова лихорадило. Сейчас Медведев абсолютно другой. Я не знаю, что нужно сделать Андрею, чтобы обыграть Даниила. Медведев уверен в себе: наверное, играет сейчас в самый лучший теннис в своей карьере. Получается абсолютно всё. В матче Рублёв — Медведев преимущество будет на стороне Даниила. Он и будет фаворитом. Хотя, честно говоря, для меня встреча Джоковича и Медведева была финалом турнира в Дубае», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась не столь категорично, хотя и признала фаворитизм Медведева. «Если Медведев хорошо сыграет, то он должен выиграть. Но в противном случае уже возможны варианты. Даня хоть и начал хорошо играть, но стопроцентной надежды на его стабильность пока нет. Свои подачи отдавать нельзя. Когда у него не получается, он может завестись, особенно с Рублёвым, потому что у них принципиальный матч. Если Даня будет в том состоянии, в котором проводил последние турниры, то должен победить», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Francois Nel/Getty Images

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценивал шансы как 60 на 40 в пользу Медведева. «В финале будут сказываться их отличные отношения как теннисистов на корте. У Медведева больше шансов, если судить по прошлым играм. Я бы дал 60 на 40 в пользу Медведева. Но у Рублёва достойный характер, а Медведев порой теряет самообладание и выходит из себя. Будет трудный финал», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон также отдал предпочтение Даниилу, хотя и дал понять, что не будет ни за кого болеть. «Они оба для меня одинаково дороги. Медведев и Рублёв дружат с самого раннего детства. Я счастлив такому российскому финалу! Нам должно быть без разницы, кто победит в этот матче.

Конечно же, у Медведева будет преимущество. Он набрал ход, великолепно играет уже третий турнир подряд. Во вчерашнем матче с Джоковичем Даня был в полном порядке — просто бесподобен. Радует, что у Даниила больше нет проблем с подачей. Финал должен быть очень интересным», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

А президент ФТР Шамиль Тарпищев фактически предпочёл воздержаться от комментариев. «Рублёв — Медведев — это любопытный матч. Но я не комментирую, иначе кто-то из ребят обидится. Просто ждём хорошего и красивого тенниса», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату». Остаётся добавить, что этот финал стал шестым чисто российским в рамках ATP. Подобного не было целых 15 лет!

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Жеребьёвку перед началом матча выиграл Медведев — и выбрал приём. Как выяснилось, не зря — Даниил сразу же взял подачу Рублёва, со второй попытки реализовав брейк-пойнт. После этого теннисисты какое-то время без особых проблем брали свои подачи, а в пятом гейме Медведев снова мог взять подачу соперника, но не использовал два брейк-пойнта. Впрочем, в седьмом гейме Даниил всё-таки добился своего, реализовав первый же брейк-пойнт, и счёт стал 5:2 в его пользу. После этого Медведев под ноль взял свою подачу и выиграл первый сет — 6:2. По эйсам в первой партии Даниил превзошёл соперника: пять против одного. А вот по активно выигранным очкам, как ни странно, впереди оказался Рублёв: 14 против 13.

Во втором сете первого брейка пришлось ждать довольно долго, до пятого гейма. И вновь его автором стал Медведев, использовавший первый же брейк-пойнт. После этого Даниил принялся уничтожать Рублёва: следующий гейм на своей подаче он взял под ноль, потом ещё раз взял подачу Андрея, отдав лишь одно очко, и спокойно, ещё раз взяв гейм под ноль, подал на матч. Окончательный счёт встречи — 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

Дубай (м). Финал
04 марта 2023, суббота. 18:10 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Так Медведев завоевал третий титул в сезоне (причём подряд), продлив победную серию до 14 матчей, и 18-й в карьере. Теперь он вновь станет первой ракеткой России и шестой ракеткой мира. Рублёв, чемпион Дубая-2022 (а в 2021-м тут победил ещё один россиянин, Аслан Карацев!), проиграл свой первый финал в 2023-м. Теперь теннисисты насладятся коротким отдыхом — всего несколько дней, — а затем их ожидает весьма ответственный период. На март запланированы сразу два американских «Мастерса»: Индиан-Уэллс и Майами. Там не будет ни Рафаэля Надаля (точно), ни Новака Джоковича (скорее всего). Первый турнир начнётся уже 8 марта.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв •••

Заглавное фото: Francois Nel/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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