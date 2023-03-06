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Okko эксклюзивно покажет Кубок Эйзенхауэра по теннису

Okko эксклюзивно покажет Кубок Эйзенхауэра по теннису
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Okko эксклюзивно покажет Кубок Эйзенхауэра по теннису, турнир смешанных пар, который пройдёт в рамках серии Tie Break Tens в Индиан-Уэллсе 8 марта. 16 игроков, 14 из которых входят или входили в число 10 сильнейших, сразятся в серии тай-брейков. Команда, которая одержит победу в турнире, выиграет $ 200 тысяч.

В Okko будут доступны все семь тай-брейк матчей. Трансляции начнутся 8 марта в 6:30 мск. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут посмотреть турнир смешанных пар без дополнительной платы. Смотреть игры можно будет в высоком разрешении, с возможностью выбора дорожки комментариев как в прямом эфире, так и в записи.

В рамках Кубка Эйзенхауэра по теннису в пары объединятся:

· Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года Арина Соболенко + чемпион BNP Paribas Open 2022 Тейлор Фритц

· 9-я ракетка мира Белинда Бенчич + трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка

· 1-я ракетка мира и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек + 10-я ракетка мира Хуберт Хуркач

· Чемпионка Открытого чемпионата США по теннису 2021 года Эмма Радукану + чемпион BNP Paribas Open 2021 Кэмерон Норри

· Финалистка Открытого чемпионата США по теннису 2021 года Лейла Фернандес + 8-й номер мира Феликс Оже-Альяссим

· 3-я ракетка мира Онс Жабер + 4-я ракетка мира Каспер Рууд

· 4-я ракетка мира Джессика Пегула + полуфиналист Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года Томми Пол

· 7-я ракетка мира Мария Саккари + 3-я ракетка мира Стефанос Циципас

«Кубок Эйзенхауэра – это скоростной теннис от блистательных атлетов, способный зацепить даже тех, кто никогда не интересовался этим видом спорта. Okko делает мир спорта привлекательнее и ближе – пользователь может быть уверен, что, открыв приложение, он найдёт трансляцию по душе, будь то матч Ла Лиги или чемпионата Аргентины, MMA-турнир PFL, международный турнир по фигурному катанию, биатлону или серия престижных теннисных матчей», – говорит генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.

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Новости. Теннис
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