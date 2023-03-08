Рублёв сфотографировался с певицей Пинк на благотворительном турнире в Калифорнии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв выложил новую фотографию в социальных сетях. Российский теннисист опубликовал фото с известной певицей Пинк, которая приняла участие в выставочном турнире в Калифорнии.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНДРЕЯ РУБЛЁВА
«Cпасибо за вечер!» — подписал фотографию Рублёв, добавив эмодзи в виде музыкальных нот.
Помимо Пинк, участие в выставочном турнире также приняли певцы Робин Тик, Наташа Бедингфилд и Зиа Виктория. Из теннисистов — Виктория Азаренко, Донна Векич, Марта Костюк, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафо, Григор Димитров, Ришар Гаске.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ PINK
Сообщается, что на турнире Пинк сыграла в дуэте с Димитровым, но они уступили Азаренко и Тику. Позднее фотографией с певицей также поделился Каспер Рууд.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КАСПЕРА РУУДА
На стартующем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Андрей Рублёв начнёт участие со второго круга и встретится с победителем пары Иржи Легечка — Артур Риндеркнеш. Игра состоится в пятницу, 10 марта.
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