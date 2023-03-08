Роман Сафиуллин потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

113-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 4:6. 2:6 проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Ивашко пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде соревнований Ивашко сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (28).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.