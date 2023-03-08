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Роман Сафиуллин потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Роман Сафиуллин потерпел поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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113-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче первого круга Сафиуллин со счётом 4:6. 2:6 проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Ивашко пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде соревнований Ивашко сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (28).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
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