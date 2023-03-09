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Ига Свёнтек — о турнире в Индиан-Уэллсе: чувствую, что на моей спине есть мишень

Ига Свёнтек — о турнире в Индиан-Уэллсе: чувствую, что на моей спине есть мишень
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Первая ракетка мира, польская теннистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего старта на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Я чувствую, что на моей спине есть небольшая мишень, которой не было в прошлом году. Так что это другая ситуация, и мне нужно приспособиться к этому. С другой стороны, я была первуй ракеткой почти год, так что у меня уже достаточно опыта, чтобы справиться с этим», — приводит слова Свёнтек Reuters.

Во втором круге Свёнтек сыграет с победителем пары Ребека Марасова (Испания) – Питон Стирнс (США). Отметим, Свёнтек является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе.

Ига Свёнтек на своём последнем турнире в Дубае дошла до финала, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Напомним, на Australian Open полька также не смогла выиграть титул, потерпев поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

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Теги Теннис WTA Ига Свёнтек •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Reuters

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