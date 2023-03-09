Ига Свёнтек — о турнире в Индиан-Уэллсе: чувствую, что на моей спине есть мишень

Первая ракетка мира, польская теннистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего старта на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Я чувствую, что на моей спине есть небольшая мишень, которой не было в прошлом году. Так что это другая ситуация, и мне нужно приспособиться к этому. С другой стороны, я была первуй ракеткой почти год, так что у меня уже достаточно опыта, чтобы справиться с этим», — приводит слова Свёнтек Reuters.
Во втором круге Свёнтек сыграет с победителем пары Ребека Марасова (Испания) – Питон Стирнс (США). Отметим, Свёнтек является действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
Ига Свёнтек на своём последнем турнире в Дубае дошла до финала, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Напомним, на Australian Open полька также не смогла выиграть титул, потерпев поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
- 9 марта 2023
-
04:58
-
04:10
-
01:34
-
00:14
-
00:01
- 8 марта 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:51
-
22:38
-
21:35
-
20:45
-
20:32
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:14
-
17:59
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:20
-
13:39
-
11:58
-
11:38
-
09:45
-
00:39
-
00:17
-
00:11
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:36