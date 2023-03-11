Бенчич проиграла 39-й ракетке мира Тайхман во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарская теннисистка, подопечная российского тренера Дмитрия Турсунова Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) проиграла соотечественнице Хиль Белен Тайхман (39-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Тайхман обыграла соперницу со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. На счету Тайхман четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти. Бенчич дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.